Ligde 7 puanla 6'ncı basamakta yer alan siyah-beyazlılar, zorlu periyotta ilk olarak Adana Demirspor'u konuk edecek. İzmir temsilcisi 8 puanı bulunan 4'üncü sıradaki dişli rakibine ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak. Altay bir sonraki hafta İzmir derbisinde 9 puanlı zirve ortağı Altınordu ile kozlarını paylaşacak.

ZİRVEYE AĞIRLIĞINI KOYMAK İSTİYOR

Zirve yarışını yakından ilgilendirecek derbinin ardından siyah-beyazlılar, kendisi gibi 7 puanı bulunan 8'inci sıradaki Giresunspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi, 8'inci haftada 8 puanla 3'üncü sırada yer alan ligin flaş ekiplerinden Tuzlaspor'la deplasmanda rakip olacak. Altay, zorlu serinin son sınavında ise transfer yasağına kaldırıp 11 takviye yapan 6 puanlı Balıkesirspor'la evinde karşılaşacak. Şampiyonluk hedefine ulaşmak için toplam 21 transfer yapan Altay, bu periyotta maksimum puan toplayarak zirveye ağırlığını koymak istiyor.

DHA