Altay'ı yabancılar sırtlıyor

TFF 1. Lig'de ilk 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 8 puanla 8. sıraya yerleşen Altay'da skora en önemli katkıyı yabancı futbolcular gerçekleştirdi.

26 Eylül 2019, Perşembe 14:36
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Altay'ı yabancılar sırtlıyor

Geçen sezondan bu yana İzmir ekibinde görev alan Belaruslu Anton Putsila ve Hollandalı Leandro Kappel rakip fileleri 2'şer sarsarken, Yunan Andreas Tatos da 1 gol kaydetti. Ligde 6 golü bulunan Altay'ın 5 golünü yabancı oyuncular kaydederken, yerli futbolculardan skor üreten tek isim stoper Abdülkerim Bardakçı oldu. Ligde cumartesi günü deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak siyah-beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

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