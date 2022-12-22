Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak Altay, tarihinde ilk kez önceki sezon karşı karşıya geldiği rakibini 2 maçta da gol yemeden dize getirdi. İzmir ekibi 1'inci Lig'de kozlarını paylaştığı İstanbul temsilcisini deplasmanda 1-0 mağlup ederken, iç sahada oynanan randevuyu ise 5-0 kazandı. O sezon Süper Lig 'e yükselen siyah-beyazlıların, Tuzlaspor filelerine bıraktığı 6 golün 2'sine halen takımda görev alan Paixao ve Deniz Kadah imza attı.

Altay'da sarı kart cezalısı Eren, Salih ve Yusuf forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Zeki ile grip olan Naderi'nin durumları ise maç saatinde netleşecek. U19 Milli Takımı'na katılan Efe de kadroda yer alacak. Ligde deplasmanda Denizlispor 'a 2-1 yenildikten sonra geçen haftayı bay geçiren 21 puanlı Altay 12'nci sırada, son 3 maçını kaybedip 4 haftadır gol atamayan 16 puanlı Tuzlaspor ise düşme hattının bir basamak üzerinde 15'inci sırada yer alıyor. (DHA)