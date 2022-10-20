Ligde kritik bir süreçten geçen siyah-beyazlı takımın 16 yaşındaki stoperi Efe, 18-27 Ekim tarihleri arasında Antalya'da organize edilen kampa katılmadı. Genç milli futbolcunun cumartesi günü iç sahada Erzurumspor'la oynanacak karşılaşmada ilk 11'de görev alması bekleniyor. Efe, bu sezon 2 kez U18 Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı terletti.

İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle 2 maçtır forma giyemeyen sağ bek Tolga Ünlü iyileşti. Son dönemde orta sahada görev almaya başlayan Tolga'nın bu hafta oynaması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan sol bek Özgür, orta saha oyuncusu Zeki ve Eren ile forvet Deniz'in forma giyemeyeceği belirtildi.

Altay ligde galibiyet serisi yakalayarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Ligdeki tek galibiyetini evinde Bodrumspor'u 2-0 yenerek elde eden siyah-beyazlılar, taraftarının önünde puan kaybı yaşamak istemiyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)