"Unutma sen olmadan bir eksiğiz" başlığıyla camiaya çağrıda bulunan siyah-beyazlıların loca açıklamasında, "Sevdalısı olduğumuz kulübümüzde göreve geldiğimiz günden beri, kulübümüzün finansal olarak düzlüğe çıkarma gayreti içerisinde azami çaba sarfetmekteyiz. Lakin, dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle sponsorluk çalışmalarımız oldukça yavaş ilerlemektedir. Umut sezonumuzda camia büyüklerimizden taraftarlarımıza en gencinden en yaşlısına kadar kulübümüzün tüm dinamiklerinin desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu vesile ile destek ve bağış platformları oluşturulmuştur" denildi.

Altay yönetimi taraftarların tüm sezonluk loca alımı yerine tek veya belirli bir maçlık loca satın alarak kulübe destek olabileceğini, tek maçlık led reklam alanı kiralayabileceğini açıklarken, tüm sezonluk forma sponsorluğu arayışının sürdüğünü bildirdi. Öte yandan kulübün tahsil edemediği 500 bin TL'nin üzerinde üye aidatı borcu olduğu kaydedildi. Bu konuda, "Aidatların ödenmesi, kulübümüz için hayati önem taşımaktadır. Aidatların ödenmesi ile hem camiamızın birlik beraberliği yükselecek hem de günlük ödemelerimiz için bir kaynak oluşacaktır" mesajı verildi. Aidat borcu olmayan veya kongre üyesi olmayan taraftarların da belirtilen hesaba bağışta bulunabileceği, bağışların son kuruşuna kadar ihtiyaç dahilinde kullanılacağı belirtildi.

ÜÇ MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Ligde cumartesi günü Manisa FK'ya konuk olacak düşme hattındaki Altay, hem galibiyet hem de gol özlemini sona erdirmek istiyor. Son 3 maçta Yeni Malatyaspor ve Eyüpspor'la 0-0 berabere kalıp, Çaykur Rizespor 'a 2-0 yenilen İzmir ekibi, 270 dakikadır gol sevinci yaşamadı. Oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. Björkander'in cezasının sona erdiği Altay'da sakatlıktan çıkan Deniz forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Tolga ve Zeki ile idman eksiği olan Özgür'ün durumları belirsiz.

DHA