18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altay'ın gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken dün ortaya atılan iddialar siyah-beyazlı camiada büyük heyecan yarattı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Mustafa Denizli'nin tribünleri ayağa kaldıracak bir takım için çalışma içerisinde olduğu öne sürülürken Galatasaray odaklı bu transfer hamleleri dikkat çekti.

Galatasaray'daki geleceği belli olmayan Arda Turan için nabız yoklandığı iddia edilirken hem savunmada hem de orta sahada görev alan Donk'un da listede olduğu gelen haberler arasında. Bu iki ismin Fatih Terim'in de durumuna bağlı olduğu kaydedilirken, Terim'in G.Saray'da kalması halinde bu ayrılıklara izin vermeyeceği konuşuluyor.









YENİ DURAĞI ALTAY MI?

Avrupa'da Atletico Madrid ve Barcelona gibi İspanyol devlerinde görev yapan 34 yaşındaki Arda Turan, Türkiye'ye dönüşünün ardından önce Başakşehir'e ardından da G.Saray'a transfer olmuştu. Altay ile ismi geçen yıldız futbolcu geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 32 maçta 4 gol kaydedip 2 kez de asist yaptı.

YERLİ GOLCÜDE LİSTE BAŞI PEKTEMEK

Altay'ın bir yandan da hücum hattına takviye yapmayı hedeflediği bilinirken, bonservisi elinde olan futbolcuların ön planda olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Alanyaspor ile sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan Mustafa Pektemek'i de yakın takibe aldığı ileri sürülüyor. 32 yaşındaki yıldız isim bu sezon 35 maçta 7 gol attı, 1 kez de asist yaptı. Kariyerinde toplamda 12 kez milli formayı da giyen başarılı oyuncunun ay-yıldızlı ekipte 1 golü bulunuyor. Şu ana dek oynadığı tüm takımlarda 386 maçta görev yapan isim 84 kez gol sevinci yaşadı.



