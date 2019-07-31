Sağ kanatta görev alan 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun Eskişehirspor'dan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. Alacaklarının olduğu kulübüyle sözleşmesi devam eden Sissoko, Eskişehirspor'un kampına katılmadı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyu tranfser etmek için nabız yoklamaya başladı. Wolfsburg, Panathinaikos, Saint-Etienne, Deportivo gibi kulüplerde görev aldıktan sonra Türkiye kariyerine Eskişehirspor'da başlayan Sissoko, Konyaspor'da da top koşturdu. Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon 14 maçta görev alıp, 4 kez rakip fileleri sarstı.

DHA