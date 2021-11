Kulüpten yapılan açıklamada, " Sivasspor karşılaşmasında belinden aldığı darbe sonrasında sakatlanan futbolcumuz Daouda Bamba'nın tedavisi devam etmekte olup, oyuncumuzun Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebilmesi için sağlık ekibimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Aynı karşılaşmada girdiği ikili mücadele sonucu yedek kulübesine düşerek sol dizine darbe alan futbolcumuz Cebrail Karayel'in tedavisi devam etmekte olup oyuncumuzun durumu maç saatinde belli olacaktır. Genç oyuncumuz Kazımcan Karataş U19 Milli Takım kampında olup, Antal deplasmanı kadrosunda yer alamayacaktır. Sakatlıkları devam eden futbolcularımızdan Martin Rodriguez, Murat Akça, Eren Erdoğan ve Mohemed Naderi'nin tedavileri sürmekte olup, oyuncumuz Murat'ın milli aradan sonra profesyonel takımımızla berabere çalışmalara başlaması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

MUSTAFA DENİZLİ: TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEĞİZ

ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli de, sakat futbolcular hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Eksik arkadaşlarımızın aramızda olması bizi memnun ederdi" diyen deneyimli teknik adam, "Ancak olmamaları problem değil. Altay sahaya on bir kişi çıktığı sürece, taraftarını mutlu edecek futbolu sergilemek için her şeyini ortaya koyacaktır. Altay, lig mücadelesinde her zaman her maça hazırdır. Taraftarımız en başından en sonuna kadar bu takıma olan güvenlerinin ve sevgilerinin boşa olmadığı yaşayarak görecektir. Kısa süre içerisinde öz kaynaklarımızdan da en üst düzeyde faydalanmaya başlayacağız. Bu konuda atılan adımlar hakkında camiamız önümüzdeki dönemde bilgilendirilecektir" cümlelerini kurdu.

