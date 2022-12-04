Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında bu akşam Boluspor'u konuk edecek olan Altay'dan kaleci açıklaması geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta oynadığımız karşılaşmada sahaya giren seyirci tarafından korner bayrak direği ile başına vurulmak suretiyle ağır yaralanan ve bu yüzden tedavisi devam eden profesyonel futbol takımımızın 1. kalecisi Ozan Evrim Özenç maç kadrosunda yer alamayacaktır. Geçtiğimiz hafta antrenmanda dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda olmayan profesyonel futbol takımımızın 2. kalecisi Eren Karataş’ın tedavisi devam etmekte olup Boluspor maç kadrosunda da yer alamayacaktır" denildi.