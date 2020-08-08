TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Yücel İldiz'i getiren yönetim transfer çalışmalarına ara vermiyor. Siyah-beyazlılar son olarak geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Jasmin Scuk ve Akhisarspor formasıyla Play-Off oynayan Tolga Ünlü'ye kanca attı. Bonservisi elinde olan Bosna Hersekli 30 yaşındaki ön libero Scuk'un imzaya yakın olduğu öğrenilirken, sağ bekte görev alan 30 yaşındaki Tolga'nın da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Slavia Prag'dan transfer edildikten sonra 3 sezondur Erzurumspor'da forma giyen Jasmin Scuk, Süper Lig'de 31 maçta 4 gol atarken, 1. Lig'de 61 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı. Altay'ın geçen sezon da talip olduğu Tolga Ünlü ise 2019-20'de Akhisarspor'da 30 lig, 1 Süper Kupa, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi futbolcunun Akhisar'la bağlarını koparması beklenecek. Süper Lig'de 71, 1. Lig'de 155 maça çıkan Tolga, daha önce Konyaspor ve Erzurumspor formalarını da terletti.

DHA