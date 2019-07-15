Geçen sezon U21 Ligi'nde rakip fileleri 20 kez sarsan gurbetçi oyuncu, siyah-beyazlıların Afyonkarahisar kampında sergilediği performansla teknik heyetten tam not aldı. İzmir ekibinin, sol kanadın yanı sıra santrfor ve sağ kanat olarak da görev alabilen 20 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzalama kararı aldığı öğrenildi. Amatör statüde oynaması nedeniyle bonservis problemi bulunmayan Hakan'ın yetiştiricilik bedelinin de Alanyaspor'a ödendiği ifade edildi. İsviçre doğumlu Hakan, profesyonel futbol kariyerine Altay'da başlayacak. Genç futbolcu geçen sezon attığı 20 gol'ün yanı sıra 7 asistle dikkat çekti.

DHA