Üç hafta öncesine kadar zirve adayları arasında gösterilen siyah-beyazlılar, ilk kez art arda 3 maç kaybederek 15 puanda kaldı. Gaziantep FK (D) ve Vavacars Fatih Karagümrük'ün ardından Yeni Malatyaspor'a boyun eğen İzmir temsilcisi bu periyotta kalesinde 7 gol görürken, rakip filelere 2 gol bırakabildi.

Oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik alan Altay, toplam 16 gol atıp, 16 gol yedi. Yaptıkları top kaybı ve pas hatalarının pahalıya mal olduğunu dile getiren teknik direktör Mustafa Denizli, "Hedeften şaşmayacağız. Bundan sonra iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin başta benim şüphem yok" dedi.

Kupada salı günü Belediye Derincespor'u konuk ettikten sonra ligde Demir Grup Sivasspor 'u ağırlayacak Altay'da sakatlık yaşayan sol bek Naderi'nin durumu daha sonra netlik kazanacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)