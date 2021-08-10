18 yıl sonra Süper Lig 'e yükselen Altay kalıcı olmak adına iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar aradığı golcüyü Mısır'da buldu. İzmir temsilcisi, Al Ahly'nin 23 yaşındaki forveti Ahmed Yasser Rayan'la her konuda el sıkıştı. Genç oyuncu için Mısır ekibiyle de anlaşmaya varan Büyük Altay'ın kısa süre içerisinde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.

Devlerde oynadı

Siyah-Beyazlılar kanat transferinde de tanıdık bir isme yöneldi: Marko Marin... Kariyerinde Chelsea, Sevilla ve Fiorentina gibi büyük kulüplerde forma giyen ve 2015-2016 sezonunda ülkemizde Trabzonspor 'da görev yapan Alman oyuncu için de temasların başladığı öğrenildi. Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahly'den ayrılan ve bonservisini eline alan 32 yaşındaki futbolcuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği de gelen haberler arasında.







