Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay, dış transferde geçen sezon Denizlispor'da şampiyonluk yaşayan ön libero Deniz Vural'ı gündemine aldı. Geçen sezon 27 maçta görev alan gurbetçi futbolcu sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı. Daha önce Altınordu forması giyen Deniz'in de yeniden İzmir'e dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Almanya doğumlu 31 yaşındaki futbolcu Türkiye kariyerine 2011'de Eskişehirspor'da başladı. İlk yılında Balıkesirspor'a kiralanan Deniz, daha sonra Alanyaspor formasını da giydi. Alanya'da iki kez 1. Lig'de Play-Off heyecanı yaşayıp, 1 kez Süper Lig'e çıkma sevincine ortak olan tecrübeli futbolcu Süper Lig'de 9 müsabakada şans bulurken, 1. Lig'de toplam 137 maça çıkıp, 5 gol attı.