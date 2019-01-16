Altay'dan coşkulu 105'inci yıl kutlaması

Türk futbolunun asırlık çınarı Altay’ın 105'inci kuruluş yıldönümünü siyah-beyazlı taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.

16 Ocak 2019, Çarşamba 22:12
- A +
Altay'dan coşkulu 105'inci yıl kutlaması

Türk futbolunun asırlık çınarı Altay’ın 105'inci kuruluş yıldönümünü siyah-beyazlı taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.

İzmir temsilcisinin kuruluş yılının 1914 olması nedeniyle saat 19.14’te Alsancak Stadı önünde buluşarak yapılan kortej yürüyüşünde yaklaşık 2 bin Altay taraftarı, Gündoğdu Meydanı’nda yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.

Siyah-beyazlılar geceyi, “Şampiyon Altay” tezahüratlarıyla inletti. Altaylılar daha sonra meydanda verilen konserle keyifli dakikalar yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar geçen yıl vefat eden eski başkan Erdoğan Tözge’nin “Büyükler Ölmez. Atatürk Öldü Mü ? Altay da Ölmez” sözlerinin yazılı olduğu bir pankart hazırlayarak Tözge'yi andı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.