Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetim dış transferde gözünü Gençlerbirliği oyuncuları Bekir Yılmaz ve Erdem Özgenç'e çevirdi. Başkent ekibiyle geçen sezon ilk 2'de yer alarak Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan tecrübeli futbolcuların İzmir'e gelmeye sıcak baktıkları belirtildi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın Süper Lig tecrübesi bulunan orta saha oyuncusu Bekir ve sağ bek Erdem'i takımında görmek istediği ifade edildi.

Bucaspor'da profesyonel olan 31 yaşındaki Bekir; Manisaspor, Bursaspor ve Adanaspor'da oynadı. Maltepespor'da profesyonel olan 34 yaşındaki Erdem ise Kartalspor, Boluspor, Kardemir Karabükspor, Bursaspor ve Ankaragücü kulüplerinde görev aldı.

DHA