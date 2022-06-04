Süper Lig 'e veda eden Altay'da forma giyen ve sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Mateusz Lis, İngiltere Premier Lig yolcusu...

Mateusz Lis, Southampton ile anlaştı

Meczyki YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Polonyalı gazeteci Tomas Wlodarczyk, alacaklarını ödenmediği gerekçesiyle Altay'dan ayrılan Mateusz Lis'in Southampton ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Haberde, Polonyalı kalecinin İngiltere'ye gittiği ve Southampton için sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Fransa'ya kiralanacak

Wlodarczyk, "Mateusz Lis İngiltere'de ve Southampton'da tıbbi testlerden geçiyor. İngiliz kulübünde bir veya iki numaralı pozisyon için rekabet etmeyecek. Plan, doğrudan Fransa'ya, muhtemelen Le Havre veya Ligue 2'ye kiralanmadı" dedi.

Sözleşme 5 yıllık

Sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki kalecinin İngiliz kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Lis, Altay'dan neden ayrıldı?

Altay'da sezon başında transfer edilen Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönmüştü. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki kaleci için kamuoyunda yer alan haberler üzerine açıklama yapmıştı. Mateusz Lis'in 1 Nisan 2022 tarihinde 175 bin Euro ödenmesi talebiyle ihtarname gönderdiğini hatırlatan siyah-beyazlı kulüp, Sportif Direktör Tuna Üzümcü ve Genel Müdür Atakan Atalay'ın Mateusz Lis'e ödeme planı sunarak ilk etapta 75 bin Euro ödendiğini belirtti. İzmir temsilcisi, kalan 100 bin Euro'yu da 10 Mayıs 2022 tarihinde ödenmesi için Polonyalı kaleciyle anlaşma yapıldığını ve Lis'in sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeyeceğine dair söz verdiğini duyurdu.

Öte yandan, İzmir ekibiyle 30 maçta sahaya çıkan başarılı kaleci, kalesinde 50 gol görmüştü.