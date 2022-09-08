Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Bodrumspor maçını kazanarak ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altay'da hafif sakatlığı bulunan Zeki Yıldırım'ın bu karşılaşmaya yetiştirilmesi için seferberlik başlatıldı. Kasığındaki ağrıları nedeniyle geçen haftaki Adanaspor deplasmanında son anda kadrodan çıkarılan tercübeli futbolcunun durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Altay orta sahasının önemli isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcunun görev yapabilmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren forvet Deniz, sol bek Özgür ile antrenman eksiği olan stoper Sefa forma giyemeyecek. Daha önce hazırlık döneminde rakip olan Altay ve Bodrumspor ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. (DHA)