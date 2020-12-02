Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Hafta içerisinde kendi maçlarını bırakıp bizim maçlarımızdaki pozisyonlarla uğraşanlar rahatlamıştır herhalde. Maça iyi başladık, iyi götürüyorduk. Ancak öyle bir pozisyon oldu ki, direkt takım kaptanımıza yapılan ‘katli vaciptir’ tarzında bir hareket. Rakip oyuncu başında bekliyor, özür diliyor kart görmesin diye. O pozisyon gol oldu. Açık söylemek gerekirse o pozisyon maçı sinir harbine çevirdi. Buna rağmen oyunun sonuna kadar maçı kovaladık. Beraberliği yakaladık, kazanabilirdik de. Herkes kendi maçına baksın. Burası Altay camiası, büyük bir camiayız. Haklarımızı sahada mücadele ederek savunalım. Pandemi sebebiyle eksiklerle çıktığımız maçları kaybettik ama hiçbir şey demedik. Futbolda her şey oluyor ama bir maç böylesine bir hale getirilmez. Beni Türkiye’de herkes tanır, kolay kolay bu konularda pek konuşmam. Bu maçın tek pozisyonu var ve maçı bu hale getiren de o pozisyon zaten. Bugün bizim adımıza kaybedilen 2 puan var ama biz bunu inşallah ileride telafi ederiz” dedi.

İHA