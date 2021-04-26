Sosyal medyada verilen kararla ilgili tepkilerini dile getiren taraftarlar, takımı Süper Lig yarışında tutan deneyimli teknik adamın kritik süreçte hiçbir gerekçe sunulmadan gönderilmesini eleştirerek, Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimden açıklama beklediklerini ifade etti.

Osman Özköylü'nün yaptığı, "Sizler gibi bu ayrılığın nedenini ben de merak ediyor ve cevap bekliyorum" paylaşımına yüzlerce destek mesajı geldi. Kulübe yakın kaynaklar, forma şansı bulamayan bazı futbolcuların isteği üzerine yönetimin Özköylü ile yolları ayırdığını iddia etti. Ligde normal sezonun son 2 maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor (D) ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak 57 puanlı 5'inci sıradaki Altay, 3 puan daha alıp diğer sonuçlara bakmaksızın ilk 6'yı garantileyerek Süper Lig umutlarını yeniden yeşertmeyi hedefliyor.

ADAYLAR NETLEŞİYOR

Altay yönetimini kalan periyotta takımın başında görev alacak yeni teknik adamı belirlemek için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların Kemal Özdeş, Cüneyt Dumlupınar, Metin Diyadin, Sait Karafırtınalar ve Uğur Tütüneker gibi teknik adamları gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin hafta içinde yeni teknik direktörü belirlemeyi planladığı gelen haberler arasında.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)



