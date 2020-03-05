Altay’da 'Yolun sonu şampiyonluk'

Altay’ın başarılı isimlerinden Yılmaz Özeren ve Turgut Doğan Şahin, ligde kalan final niteliğindeki son 9 haftayı değerlendirdi. Hızlandırılmış fikstürün fizik kalitesi yüksek takımlar için dezavantajdan öte avantaja dönüşeceğini belirten Yılmaz Özeren, kalan iç saha maçlarında Altay tribünlerinden tam destek istedi.

Ligin ikinci yarısında performansını yükselttiğini kaydeden Özeren, “Bu yükseliş tüm takımda var. Yalçın hocamız ile iyi bir ivme yakaladık. Özgüvenimiz yükseldi. Bu durum sonuçlara da yansıdı. İyi yoldayız ve son 9 haftaya maç maç ayrı final havasında hazırlanıyoruz. Kazanmaya devam edip her hafta stratejimizi yenileyeceğiz ancak yolun sonu şampiyonluk. Galibiyetler moralimizi yükseltiyor. Taraftarımızdan da kalan maçlarda sahada vereceğimiz mücadeleye destek vermelerini istiyoruz” dedi.

“Menemen’de 3 puana yakın olan taraf biziz”

Altay’ın devre arasında Fatih Karagümrük’ten kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla öne çıkan sol kanat Turgut Doğan Şahin ise zorlu Bursa deplasmanında 3 puana yaklaşmalarına rağmen 1 puanla dönmelerinin kendilerini üzdüğünü ancak ligin ikinci yarısındaki genel tablonun umut verici olduğunu kaydetti. Yoğun fikstürü yarıladıklarını ifade eden Şahin, “Menemenspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarından en yüksek puanı alıp üst sıralara tutunmak istiyoruz. Skora verdiğim katkıdan dolayı çok mutluyum. Bursa deplasmanında taraftarımızın desteği iyi oyunumuza yansıdı. Menemenspor sahasına yabancı değiliz. Deplasman olsa dahi taraftarımızın desteğiyle 3 puana yakın taraf biziz” şeklinde konuştu.

İHA