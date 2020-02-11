Teknik direktör Ali Tandoğan tarafından Boluspor maçında ilk kez kesik yiyen tecrübeli futbolcu, 2'nci yarıda Tavares'in yerine oyuna girip, 48'inci dakikada beraberlik golüne imza atarak takımına moral verdi. Yılmaz, attığı golle 2-1'lik galibiyette önemli bir rol oynadı. Altaylı taraftarlar da maçtan sonra Yılmaz'ı tribüne çağırarak alkışladı. Kulübede kalmak istemediğini gösteren 31 yaşındaki futbolcu daha önce iç sahadaki 1-0'lık İstanbulspor galibiyetinde rakip fileleri havalandırmıştı.

DHA