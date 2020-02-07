Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan kiraladıkları Kerim Avcı'nın maç eksiği olduğunu, aynı takımdan transfer ettikleri Togolu Segbefia'nın ise yarım sezon özel idman yaptığını dile getiren Ali Tandoğan, "Tatos kamp görmedi. Turgut da fazla şans bulamamış. Yeni transferlerimizin hazır olmaları için 2-3 hafta geçmesi gerekiyor. İleride çok faydalı olacaklar" dedi.

ALİ TANDOĞAN: İKİNCİ YARI BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA ZOR GEÇİYOR

Play-Off yarışındaki takımların puanlarının birbirlerine yok yakın olduğunu ifade eden Tandoğan, "Ligde ilk 6 yarışında rakiplerimizle dipdibeyiz. Ancak önümüzde uzun bir süre var. Bu hafta içerde oynayacağımız Boluspor maçı da diğer maçlar gibi zor geçecek. Çünkü alttaki takımlar kapanarak oynuyorlar. Ligde ikinci yarı beklediğimizden daha zor geçiyor. İlk yarıda takımlar daha rahattı, şimdi her ekip istekli. Özellikle bize karşı farklı oynuyorlar. Play-Off hattında kalmamız için kazanmamız gereken bir maç" diye konuştu.

Altay'da Putsila, Erhan, Turgut, Doğa ve Yaser sarı kart sınırında yer alıyor.

DHA