Siyah-beyazlılarda Denizlispor deplasmanında sarı kart cezalısı durumuna düşen ilk 11'in değişmezlerinden Eren ve Salih'in yokluğunda gözler kulübeye çevrildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Salih'in yerine savunmada Kutay, Özgür, Tugay ve Sefa alternatifleri üzerinde duruyor.

Teknik patron Kaloğlu'nun kanatlarda görev yapan Eren'in yokluğunda ise Mehmet, Enes Yetkin ve Deniz gibi isimlerden birini tercih edebileceği öğrenildi. Genç teknik adam oyuncu tercihlerini taktik antrenmanlarının ardından netleştirecek. Denizlispor maçında sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Zeki'nin adalesinde birinci derece gerilme tespit edilirken, tecrübeli futbolcunun durumu hafta içinde netlik kazanacak. Zeki'nin oynamaması halinde teknik ekip orta sahada da rotasyona gitmek durumunda kalacak.

TAHKİM KURULU'NDAN RET

Altay'ın olaylı Göztepe derbisi sonrası iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezasının düşürülmesi için Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru kabul edilmedi. Kuruldan yapılan açıklamada, "Altay Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmeştir" ifadeleri kullanıldı. Altay'ın hükmen yenilgi cezasına yaptığı itiraz ise önümüzdeki hafta netlik kazanacak.

DHA