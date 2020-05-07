TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da sağ bek Yasin Palaz, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Yönetimden alacağını tahsil edemeyip kulübe ihtarname yollayan Yasin, ödemesi yapılmayınca ipleri kopardı. Siyah-beyazlı ekipte ikinci yılını geçiren Yasin, sezon başında kendisine kulüp bulamayınca kadro dışı bırakılmış, daha sonra affedilmişti.

Ligde şans bulduğu 3 karşılaşmanın sadece 1'inde ilk 11'de görev alan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 132 dakikada sahada kaldı.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Bursaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürdüğü Yasin'i daha sonra oynanan 4 karşılaşmada kadroya almadı. Altay'a geçen sezon Gaziantep FK'dan transfer olan deneyimli defans oyuncusu ilk yılında 26 maçta oynayarak istikrarlı bir görüntü çizmişti.