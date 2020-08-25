TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken Altay'da forvet Yaser Hacımustafaoğlu ile yollar ayrılırken, sol bek Doğa İşeri'nin de yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi. Geçen sezon devre arasında Sakaryaspor'dan kadroya dahil edilen forvet Yaser Hacımustafaoğlu, 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu.

Ara transfer döneminde takıma katılan sol bek Doğa'nın ise önceki kulübü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a döneceği belirtildi. Yaser, siyah-beyazlı formayla 8 maçta görev alıp 1 gol atarken, Doğa 7 müsabakada oynadı.