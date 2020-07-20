Altay'da geride bıraktığımız 2019-20 sezonunda üç farklı teknik adam görev yaptı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yola çıkan siyah-beyazlılarda Ali Tandoğan ve son olarak Yalçın Koşukavak takımın başında görev aldı. İlk 13 maçta görevde olan Sait Karafırtınalar 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak maç başına 1.2 puan ortalaması yakaladı. Ali Tandoğan, Altay'ın başında çıktığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi görerek 1.7 puan ortalaması tutturdu. Yalçın Koşukavak ise 12 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 1.9 puan ortalamasıya en başarılı teknik adam oldu.

Yalçın Koşukavak'ın durumu belirsiz

İzmir ekibinde sözleşmesi devam eden teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Altay yönetimi, takım Play-Off yarışındayken Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe'den teklif aldığını doğrulamış ve sarı-lacivertli yönetime görüşmelerin resmi yapılması nedeniyle teşekkür etmişti. Deneyimli teknik adamın iki hafta önce de futbol koordinatörlüğü görevi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la masaya oturduğu iddia edilmişti. İkinci iddianın ardından bir açıklama yapılmazken, Yalçın Koşukavak'ın durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.