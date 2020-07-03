Geçen hafta oynanıp 2-2'lik beraberlikle siyah-beyazlıların Süper Lig yarışındaki hayallerine büyük darbe vuran Eskişehirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Koşukavak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 3 maç ceza aldı. Tecrübeli teknik adama rakip takım yöneticisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, rakip takım yöneticisine yönelik hakareti nedeniyle ise 2 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi.

Koşukavak, ayrıca toplam 13 bin TL'yle cezalandırıldı. Hafta içinde oynanan Osmanlıspor randevusunda takımın başında sahaya çıkamayan Koşukavak, 2 final niteliğinde maçı daha kaçıracak. Altay yönetimi karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar yine Eskişehirspor deplasmanındaki saha olayları ve akreditasyon sistemine uyulmaması nedeniyle PFDK'dan 24 bin TL ceza alırken, cezalı olduğu halde akredite alana giren takım kaptanı Özgür'e 5 bin TL ceza kesildi. Ligde Altay, dün Fatih Karagümrük'ün Balıkesirspor'u 5-0 yenmesiyle averajla Play-Off hattından çıkıp 7'nci sıraya geriledi. Hatayspor'un 57 puanla lider olduğu ligde Adana Demirspor 54 puanla ikinci sırada direkt Süper Lig hattında yer alırken, BŞB Erzurum'un 53, Bursaspor'un 52, Akhisarspor'un 51, Karagümrük ve Altay'ın 50'şer puanları var.

TURGUT FORMAYI SEVDİ

TFF 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'la sezonun en kritik maçlarından birine çıkmaya hazırlanan Altay'da kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin teknik heyete, "Forma benim hakkım" mesajı verdi. Pandemi nedeniyle lige verilen aradan sonra oynanan Akhisarspor ve Eskişehirspor maçlarında yedek soyunan tecrübeli futbolcu, son olarak iç sahadaki 3-0'lık Osmanlıspor zaferinde cezalı Kappel'in yerine ilk 11'de şans buldu.

İlk golde Kerim'e üçüncü golde ise Paixao'ya asist yapan Turgut Doğan, başarılı performansıyla yedek kalmak istemediğini gösterdi. Devre arasında geldiği Altay'da toplam 6 asist yapan sol kanat, siyah-beyazlı formayla henüz gol sevinci yaşayamadı. İzmir ekibinde sağ kanat Kappel'le birlikte stoperler Abdülkerim ve Abdülhamit'in cezaları sona erdi. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, 63 golle ligin en skorer ekibi olan Adana Demirspor karşısında savunma oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.

DHA