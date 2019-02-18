Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da son olarak İzmir'de 1-0 galibiyetle sonuçlanan Boluspor maçında bu sezon ilk kez 11'de şans bulan kaleci Aydın Bağ ve ikinci defa görev alan stoper Ulaş Zengin, sergiledikleri performanslarla alkış topladı.

Omzundaki ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Emre'nin yerine eldivenleri devralan Aydın yaptığı başarılı kurtarışlarla takımına güven verirken, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan İbrahim Öztürk'ün yokluğunda şans bulan Ulaş, savunmada neredeyse hatasız oynayarak beğeni topladı.

Zorunlu olarak ilk 11'e monte ettikleri iki futbolcunun güvenlerini boşa çıkarmadığını dile getiren teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Aydın ve Ulaş'ın performansları yüzümüzü güldürdü. İkisi de formanın hakkını verdi. Takım içi rekabet iyice kızışıyor. Oyuncu tercihi yapmakta zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından yarın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başlayacak. İzmir ekibinde stoper İbrahim, kaleci Emre ve sağ kanat Oğuz Han'ın tedavileri sürüyor.