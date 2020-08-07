Bonservisi elinde olan Aydın, geçen sezon Süper Lig'i son sırada tamamlayan Başkent ekibinde 18 maçta görev alıp 1 gol, 1 asistle oynadı. Hertha Berlin altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu Türkiye'de Beşiktaş, Ankaraspor, Karabükspor, Elazığspor, Sivasspor, Bursaspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor kulüplerinde de oynadı. Aydın, Süper Lig'de 176 maçta 11 gol kaydetti.

İZMİR, (DHA)