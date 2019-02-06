Geçen hafta göreve gelen teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın takımı zamanla daha iyi tanıyacağını ifade eden Özden Töraydın, "Son 3 maçta 5 puan topladık. Adanaspor deplasmanında galibiyet arayacağız. Takımımız iç sahada stresli, deplasmanlarda daha rahat oynuyor. Taraftarımızdan daha sabırlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Oyuncuların desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Özden Töraydın, "İstanbulspor maçında tribün desteğimiz iyiydi ancak bireysel tepkiler de vardı. Biz son 2 sezonda tribünde yakalanan sinerji sayesinde iki lig atladık. Tribünde sinerji yakalamadığımız sürece hiçbir şeyi başaramayız. Taraftarlar takıma güvenecekler, destek olacaklar. O zaman galibiyetler başlayacak. Biz istediğimiz kadar antrenan yapalım, kimi transfer edersek edelim önemli olan sinerji. Oyuncunun ayakları geri gitmemeli, istekli olmalı" dedi.

İHA