



Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transfer çalışmalarından sorumlu olan sportif direktör Özden Töraydın, gelecek haftadan itibaren iç transfer görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı. 28 Mayıs Salı günü yapılacak olağan genel kurulun ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar ile masaya oturacaklarını dile getiren Özden Töraydın, "Kongreden sonra hocamızla bir araya geleceğiz. Bu toplantıda yola devam edeceğimiz arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Ayrıca hocamız Sait Karafırtınalar'dan transfer listesini alacağım. Gelecek haftadan itibaren yeni sezon transfer çalışmalarına başlayacağız" dedi. Töraydın, takımın yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacağını açıkladı. Teknik patron Karafırtınalar, ligin son haftasındaki Birevim Elazığspor maçının ardından katıldığı basın toplantısında sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek sağ kanat Sinan Özkan'la yola devam etmeyeceklerini açıklamıştı. İzmir ekibinde ön libero Ferhat, stoper Gençer, sol kanat İbrahim Akın, stoper İbrahim Öztürk, sağ kanat Furkan, ön libero Merter, sağ bek Murat, sağ kanat Oğuz Han, sol bek Özgür, sol bek Serkan, devre arasında gözden çıkarılan kaleci Egemen ve sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen sağ bek Necdet de serbest kalacak.



