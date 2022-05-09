İki topunun direkten döndüğü karşılaşmada galibiyeti kaçıran İzmir temsilcisi 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig 'e veda etmesine rağmen 12'nci adamın desteğiyle moral buldu. Altaylı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla hangi lig olursa olsun takımı koşulsuz destekleyeceklerinin mesajını verdi. Son 2 haftadan 4 puan çıkaran Altay, şampiyon Trabzonspor 'a konuk olduktan sonra sezonu evindeki Kasımpaşa maçıyla noktalayacak.

28 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda yönetime talip çıkmaması üzerine başkansız kalan Altay'da önümüzdeki günlerde yeni kongre tarihi belirlenecek. Bir an önce yeniden seçime gitmeyi planlayan siyah-beyazlı camiada başkanlık görevini bıraktıktan sonra kulübe 8 milyon TL kaynak gönderen Özgür Ekmekçioğlu'nun aday çıkmaması halinde tekrar aday olması bekleniyor. Yaz döneminde transfer yasağı devam edecek Altay, serbest kalma tehlikesi bulunan kaleci Lis ve Pinares gibi yabancı oyuncularına ödeme yapmak zorunda. Siyah-beyazlılar iskelet kadroyu koruyup yeni sezonda tekrar Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermek istiyor.

GENÇLERİN İLK HEYECANI

Altay'da altyapıdan yetişen 2 futbolcu ilk kez forma giyme heyecanı yaşadı. Giresunspor maçında 53'üncü dakikada oyuna giren Erdem Özcan ile 83'üncü dakikada sahaya adımını atan Nurettin Küçükdeniz ilk kez profesyonel bir müsabakada süre aldı. İzmir ekibinde ilk 11'de yer alan Kazımcan ve sonradan oyuna giren Eren'le birlikte dün 4 altyapı oyuncusu şans buldu. Altyapı patentli Efe Sarıkaya ve Tugay Gündem ise yedek kulübesinde yer aldı.

DHA