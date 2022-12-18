Spor Toto 1'inci Lig'de 18'inci haftayı bay geçiren Altay'da teknik heyet geçen haftaki Denizlispor mağlubiyetinden ders çıkarmaları için oyunculara uyarılarda bulunuyor. İç sahadaki 5-1'lik Boluspor zaferinin ardından düşme hattındaki Denizlispor'a son 4 dakikada yediği gollerle 2-1 yenilerek yara alan siyah-beyazlı ekibe rehavet uyarısı geldi.

Olaylı Göztepe derbisinde hükmen mağlup sayılıp, Denizlispor'a yenildikten sonra haftayı bay geçirerek Play-Off potasından uzaklaşan İzmir ekibi, devrenin son haftasında konuk olacağı Tuzlaspor'u dize getirerek tehlikeli bölgeyle uzak durmak istiyor. Kurmaylar futbolcuları Tuzla randevusuna mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıyor. (DHA)