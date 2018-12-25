10 numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyu ligden pek çok kulübün istediğini ancak kendilerinin transferi gerçekleştirdiklerini ifade eden genç teknik adam, "Tatos'la 1.5 yıllık ön protokol yaptık. Yeni transferimiz 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampında takıma katılacak" diye konuştu.

Yunan futbolcu bu sezon Elazığspor formasıyla 3 kez rakip fileleri sarstı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)