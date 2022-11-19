Siyah-Beyazlılarda son olarak santrfor Deniz Kadah'ın iyileşmesiyle kadroda sakat oyuncu kalmadı. Dizindeki ciddi sakatlığın geçmesinin ardından Altınordu derbisinin uzatma dakikalarında oyuna girerek 8 ay sonra sahalara dönen Deniz, önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alarak İzmir ekibinin önemli kozlarından biri olacak.

Altay'da bu sezon Deniz'in yanı sıra Özgür, Zeki Tolga, Eren ve Kutay gibi isimler de sakatlık kabusu yaşadı. Sakatlıkları nedeniyle Özgür 8 karşılaşmada görev yapamazken, Zeki 4 hafta takımdan ayrı kaldı. Eren ve Tolga 2, Kutay ise 1 maça çıkamadı. İzmir temsilcisinde sakatlık sorununun sona ermesi keyifleri yerine getirdi. Transfer yasağı nedeniyle kadro derinliği olmayan Altay'da kırmızı kart cezalısı Ceyhun dışında eksik bulunmaması teknik ekibin elini güçlendirdi. (DHA)