Sarı-Lacivertliler kaleci transferine doymuyor. Harun Tekin ve Berke Özer’in yanı sıra sözleşmesi biten Volkan Demirel’in durumu belirsizliğini korurken, Fenerbahçe 21 yaşındaki Altay Bayındır’ı açıklamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın çok istediği ve “Mutlaka takımda olsun” dediği genç file bekçisi için Ankaragücü ile yapılan pazarlıklar bitmek üzere. Fenerbahçe’nin Başkent ekibiyle 1-1.5 milyon Euro arası bir ücrete el sıkışması bekleniyor. Son anda bir sürpriz yaşanmazsa Altay’ın önümüzdeki günlerde Topuk Yaylası kampına katılması planlanıyor.

Cim Bom da istedi

Geçen sezon 17 lig maçında Ankaragücü’nün kalesini koruyan Altay, 1.98 boyunda. 21 yaşındaki başarılı eldivenin adı sezon biter bitmez Galatasaray’la da anılmıştı.