Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan siyah-beyazlılar sezona genç ağırlıklı kadrosuyla başlarken, takımın ilk 3 maçını kaybetmesi üzerine taraftarlar Keçiörengücü yenilgisi sonrası teknik patron Kaloğlu'nu ilk kez istifaya davet etti. Ligde 8'inci haftada iç sahada alınan 2-0'lık Çaykur Rizespor yenilgisinde tribünlerle münakaşaya giren Sinan Kaloğlu, takımının kupada Efeler 09'a elenmesinin ardından tekrar eleştiri oklarının hedefi oldu. Yönetim bu süreçte genç teknik adama güvenoyu verirken, Altay'ın son haftalarda yakaladığı çıkışla birlikte tribünler teknik direktör Sinan Kaloğlu'na destek vermeye başladı. Özellikle deplasmandaki Sakaryaspor zaferi ve 10 kişiyle kazanılan Altınordu derbisi Kaloğlu'na gösterilen tepkileri desteğe dönüştürdü.

"ELEŞTİRİLERİN DOZU ÖNEMLİ"

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, katıldığı bir programda Altay taraftarı olduğunu belirterek, "Çoğu taraftarımız ne zorluklarla uğraştığımızı bilmiyorlar. Çok büyük emek sarf ediyoruz. Bizim gibi oyuncular da bu işin iyi olmasını istiyor. Birçok oyuncumuz kamp görmedi. İlk 3 maçta çoğu oyuncumuz yoktu. Son 10 maçta sadece 1 kez mağlup olduk. O maçta da çok eksiğimiz vardı. Kolay değil bu lige tutunmak. Oyuncularımız, biz karakter gösteriyoruz. Eleştirileri anlayışla karşılıyorum. Eleştirilerden ders alıyoruz, gelişmeye devam ediyorum. Eleştiriler geliştirecek ama dozu önemli. Gerçek Altaylı'ların eleştirisini her zaman alırım, kendimi geliştiririm. Gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Öncelikli hedeflerinin sezon başı söylediği gibi ligde kalmak olduğunu belirten Sinan Kaloğlu, "İkinci yarı daha çetin bir lig olacak. Maç maç gidiyoruz. Tabii ki hedefler değişebilir. Bu senenin özellliği 7 takım Play-Off oynayıp, 4 takım düşeceği için aradaki takım sayısı çok az kalacak. Ya düşmeye ya da Play-Off'a oynayacaksın gibi olacak bu sene. Rakiplerin devre arası transfer yapma şansı var. Bizim o şansımız da yok. Alabildiğimiz bütün puanları alıp ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Bu iyi yer neresi olur bunu göreceğiz" diye konuştu.

"BOYKOT DEĞİL, DİKKAT ÇEKTİK"

Geçen hafta oyuncuların bir antrenmana çıkmamasını da yorumlayan genç çalıştırıcı, "Buna boykot denmez, camianın dikkatini çekmek için yapılan bir şeydi bu. Çok iyi bir başkan ve yönetim kurulumuz var. Çok iyi şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunlar tribünden gelen Altaylı insanlar. Hem yönetim hem biz yalnız kaldık İzmir'de. Camiaya 'Biraz destek olun, biz bu işi başaracağız ama kendimizi yalnız hissediyoruz' mesajıydı. Yoksa boykot gibi değil. Başkan da yönetim de bunu istedi. Farkındalık yaratmak, dikkat çekmek içindi. Köklü bir kulübüz ama forma sponsorumuz bile yok" şeklinde konuştu.

DHA