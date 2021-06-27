Altay'da mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun tek aday olarak seçime girerek yeniden başkanlık görevine getirilmesi bekleniyor. Başkan Ekmekçioğlu'nun yeni yönetimini farklı isimlerle güçlendirdiği ifade edildi.

Altay'da ilk kez 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı takımı 5 yılda 3'üncü Lig'den Süper Lig 'e taşımayı başardı. Zaman zaman yapılan transferler, teknik adam seçimleri ve kulüp borcunun artması nedeniyle eleştirilen Özgür Ekmekçioğlu, kulübe 3 kupa kazandırarak alkış topladı. Özgür Ekmekçioğlu'nun seçim sonrası takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden anlaşması bekleniyor. Siyah-beyazlılar daha sonra transferde atağa kalkacak.

DHA