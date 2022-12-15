Önceki hafta iç sahada 5-1'lik galibiyetle sonuçlanan Boluspor karşılaşmasında gol perdesini açarak lig kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen hafta Denizlispor deplasmanında yine takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Altay, Denizlispor önünde sahadan 2-1 yenik ayrılsa da Salih ceza sahası dışı sağ çaprazdan ayağının dışıyla uzak köşeye gönderdiği şık golle alkış topladı.

Gençlerbirliği altyapısında yetişip 3'üncü Lig'de 4 sezon Çankaya FK'da top koşturan Salih, aynı ligde Kahta 02 Spor'da forma giydikten sonra Altay'a transer olup hiç oynamadan geçen sezon Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a kiralandı.

3. Lig'de 153 maçta 8 gol atan futbolcu, transfer yasağı olan Altay'ın kadrosuna sezon başında katıldı. Kanatlarda da görev yapabilen Salih, defansın yanı sıra hücuma da katkı vermeye başladı. Genç oyuncu siyah-beyazlı formayla bu sezon 1'inci Lig'de çıktığı 17 maçta 15 kez ilk 11'de şans bulup 1391 dakika sahada kaldı. (DHA)