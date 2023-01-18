Son olarak deplasmanda 2-1 yenilgiyle sonuçlanan Samsunspor maçının 68'inci dakikasında takımının tek golünü kaydeden genç savunmacı, son 4 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
İlk golünü İzmir'de 5-1'lik galibiyetle sonuçlanan Boluspor randevusunda kaydeden Salih, bir sonraki hafta 2-1 mağlup ayrıldıkları Denizlispor deplasmanında takımını öne geçirmişti. Altay, 24 yaşındaki oyuncunun gol attığı 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılarda 11 golü bulunan Paixao'yu 3'er golle İbrahim Öztürk ve Salih Sarıkaya izliyor.
DHA