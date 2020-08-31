Futbolculuk kariyerine 2000 yılında Erdoğduspor'da başlayan Numan, 2007'de Sürmenespor'da profesyonel oldu. Ofspor, Orduspor, Kayseri Erciyesspor ve Osmanlıspor'da top koşturan Numan, geçen sezon Giresunspor'a imza attı. Yeşil-beyazlılarda 27 lig maçına çıkan oyuncu stoperde görev almasına rağmen 5 kez fileleri sarstı. Afyon'da hazırlıklarını sürdüren İzmir temsilcisi yarın saat 19.00'da Ankaragücü ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

QUARESMA'DA HENÜZ SONUÇ YOK

ALTAY, renklerine bağlamaya çalıştığı dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresma transferinden henüz sonuç alamadı. Menajeriyle birçok kez temas kurulan Portekizli oyuncuyla telekonferansta görüşmeye çalışan ancak şu ana kadar Quaresma ile irtibata geçemeyen yönetimin bu hafta içinde transferi netleştireceği bildirildi. Quaresma'nın Brezilya Seri A takımlarıyla da temasta olduğu bildirildi. Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu yaptığı açıklamada Brezilya ligini çok merak ettiğini ve orada oynamak istediğini dile getirmişti.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)