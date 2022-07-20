Altay’da Paixao’ya dönüş yolu

Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan siyah-beyazlılar geçen sezon kadro dışı bırakılan Portekizli oyuncuyu takıma döndürmek için çalışmalarını sürdürürken, 37 yaşındaki golcünün de dönüşe sıcak baktığı bildirildi.

Hücumda sıkıntılar yaşayan teknik direktör Sinan Kaloğlu’nun yeni sezonda Paixao’yu kadroda görmeyi çok istediği bildirildi. Altay’da 1’inci Lig’de iki kez gol kralı olup Süper Lig ’e yükselme sevinci yaşayan deneyimli forvetin en kısa sürede takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

DHA