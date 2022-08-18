Spor Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Altay, pazar günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başlarken, takıma dönen golcü Marco Paixao ve sol bek Mohammed Naderi de antrenmanlarda yer aldı.

Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen ancak kulüp bulamadıkları için transfer yasağı süren Altay'la yeniden yola devam eden iki oyuncunun form durumlarına göre Pendikspor sınavında kısa süre de olsa görev alabilecekleri ifade edildi. Altay'la 1'inci Lig'de 3 kez gol krallığı yaşayan Portekizli Paixao, geçen haftaki Samsunspor maçında kadroya dahil olmadı. Geçen sezon Süper Lig 'de takımda forma giyen İranlı Naderi ise bu hafta kulübe döndü.