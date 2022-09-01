Geçen hafta iç sahada oynanan Ankara Keçiörengücü maçının 28'inci dakikasında sakatlanarak yerini İranlı Naderi'ye bırakmak zorunda kalan tecrübeli savunmacının bu hafta riske edilmemesi bekleniyor.

Üst adalesindeki ağrıları nedeniyle MR'ı çekilen Özgür'den gelecek sonuç merakla beklenirken, teknik ekip iyi haber gelse bile deneyimli futbolcuyu Adana temsilcisi karşısında dinlendirmeyi planlıyor. Siyah-beyazlılarda U18 Milli Takımı'ndan dönen sol stoper Efe Sarıkaya ise kadroda yer alacak. İzmir ekibinde geçen sezonki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden santrfor Deniz Kadah, yine görev yapamayacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)