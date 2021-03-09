Altaylı taraftarlar futbolculuk döneminde kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri tecrübeli teknik adamı istemediklerini belirtmiş ancak yönetim Yücel İldiz'in yerine 21'inci haftada Osman Özköylü'yü dümene geçirmişti. Özköylü takımına 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan kazandırdı. Osman Özköylü'nün göreve geldiği ilk maçta Altay evinde Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilirken, deneyimli teknik patron eleştiri oklarının hedefi oldu.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde bir sonraki hafta deplasmanda en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'u 2-1 yenerek moral bulan İzmir temsilcisi daha sonra derbide Altınordu'ya 3-1 mağlup olunca oklar yine Özköylü'nün üzerine döndü. Siyah-beyazlı takımın 24'üncü haftada deplasmanda lider Giresunspor'un 12 maçlık galibiyet serisine son vermesiyle tecrübeli çalıştırıcı alkışı hak etti. Teknik patron Osman Özköylü, son olarak iç sahadaki 5-0'lık Tuzlaspor zaferiyle güven tazeledi. Altaylı taraftarların büyük bölümü Osman Özköylü için artık olumsuz yorumlar yapmazken, sosyal medyada birlik beraberlik mesajları verilmeye başlandı.

DHA