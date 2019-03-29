Geçen sezon 2. Lig'de 33. haftada oynanan Pendikspor deplasmanında beraberliği getiren kritik bir gole imza atarak takımının şampiyonluk yolunda önünü açtıktan sonra aynı karşılaşmada ayağı kırılan Necdet, bir türlü sahalara dönemedi.

Altay, deneyimli sağ beke vefa gösterip sözleşmesini ayağı kırılır kırılmaz 1 yıl daha uzatırken, Necdet'in bir türlü tam olarak iyileşemediği bildirildi. Ayağındaki platinlerin bir kısmı çıkarılıp antrenmanlara başlayan 33 yaşındaki futbolcunun tam olarak gelecek sezona hazır olacağı öğrenildi. Altay'la sözleşmesi mayıs ayında bitecek Necdet Kaba son 3 sezonunu siyah-beyazlı kulüpte geçirdi.

DHA



