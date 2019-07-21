Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay, sağ bek Necdet Kaba ile yollarını ayırırken, Samsunspor'dan sağ bek Erhan Kartal'la görüşmelere başladı. 2016-17 sezonunda transfer olduğu Altay'da 3. Lig'de ve 2. Lig'de iki şampiyonluk yaşayan Necdet, geçen sezon sakatlığı nedeniyle 1. Lig'de forma giyemedi. Yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampında denenen deneyimli futbolcu teknik heyetin raporuyla ikinci etap kamp kadrosuna alınmadı.

Necdet için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Arma için verdiğin mücadele, çılgınlıkların ve kritik gollerin ile unutulmayacaksın Neco" ifadelerine yer verildi. Dış transferde Samsunspor'dan sağ bek Erhan'ın ise imzaya yakın olduğu belirtildi. Altay, Erhan'a imza attırmak için futbolcunun kulübünden ayrılmasını bekliyor. Denizlispor'da profesyonel olan Erhan; Kasımpaşa, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'da da oynadı.