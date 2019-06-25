Yeni sezon öncesi bir yandan kaleci arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe, şu an sözleşmeleri devam eden Harun Tekin, Berke Özer ve Ertem Ersu üçlüsünün yanı bir oyuncu daha eklemek konusunda son derece kararlı...

Bu konuda gündeme gelen Ankaragücü’nün genç file bekçisi Altay Bayındır için kulübü Ankaragücü ile masaya oturuldu. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken ve 30 milyon TL bulması gereken Başkent ekibinin, 21 yaşındaki Altay’ı satabileceği en iyi rakama elden çıkarak, parasal anlamda bir nebze olsun rahatlamak istediği öğrenildi.

İndirime gidecekler

Ankaragücü’nün, Sarı- Lacivertliler’le yaptığı görüşmede 1.7 milyon Euro (11.2 milyon TL) üzerinden el sıkıştığı bildirildi. Yanal’ın, gelecek adına çok önem verdiği Altay’ın transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması ve imzaların atılması bekleniyor. A Milli Takım’ın da aday kadrosunda yer bulması beklenen isimlerden Altay, geçen sezon Süper Lig’de 19 maçta oynadı.

Ömer Necati Albayrak