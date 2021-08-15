Süper Lig ’e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, 2021-2022 sezonu ilk maçında Yukatel Kayserispor’u 3-0 yenerek lige galibiyetle başladı. TFF 1. Lig’de bitime 2 hafta kala Altay’ın başına geçen Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Geçen sezon Denizli yönetiminde ligde Ümraniyespor ve Bandırmaspor’u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, play-off’ta İstanbulspor’la oynadığı 2 maçı da kazandıktan sonra play-off finalinde Altınordu’yu yendi.

Altay, Süper Lig’e de Yukatel Kayserispor galibiyetiyle başladı.